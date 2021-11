L’Eccellenza parte di sabato.

Infatti, la nona giornata partirà dallo Stadio Felice Borel di Finale Ligure, con la sfida tra i padroni di casa allenati da Pietro Buttu e l’Alassio di mister Luciani.

La voglia di riscatto del Finale e quella di trovare la prima vittoria stagionale per l’Alassio, solo 2 punti in 7 partite, faranno da padroni per rendere la sfida meno scontata di quanto possa sembrare.

Fischio d’inizio alle 18.