Al Riva è andato in scena un ottimo spot per il campionato di Eccellenza, per quanto riguarda tecnica, tattica e agonismo.

Nonostante la presenza del sostegno ingauno, che fino all’ultimo minuto ha provato a caricare i propri beniamini, l’Albenga non ce l’ha fatta: un ribaltamento di fronte e risultato che passa da 1-0 Albenga, a 2-1 Genova Calcio.

Insomma, una gara dove non ci si è annoiati neanche un minuto: sia in tribuna e sia in campo.

Tanti sono stati i giovani schierati da Lupo e Maisano. Tra l’esperienza di Ilardo, sul tabellino dei marcatori ci sono due nomi di ragazzi giovani, con tutta una carriera davanti e tanta qualità: Amedeo per la Genova Calcio, classe 2003, e Thomas Graziani per l’Albenga, classe 2004.

Quest’ultimo non ha potuto godersi a pieno la serata, ma resta molto fiducioso: “Purtroppo non è servito a molto, visto la sconfitta. Però sono convinto che andremo a Genova per fare del nostro meglio, sperando di passare: ce la faremo”.

Un gol che va a conferma del progetto “green” che sta attuando la società bianconera: “Già dall’inizio dell’anno ho avvertito la massima fiducia: mi sento parte di questo gruppo e spero che Albenga possa essere un bel punto di partenza per la mia carriera”.