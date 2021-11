Riparte la sessione di allenamenti e in casa Finale è già tempo di guardare avanti.

Nel prossimo turno contro l’Alassio, lo ha già detto Rocca, bisognerà ritornare ai tre punti, perché la rabbia è tanta e altrettanta è la voglia di rivalsa.

Il pomeriggio da horror di domenica scorsa, tra le sue ombre, ha portato anche qualche luce: oltre ad alcuni attimi di buon gioco, mister Pietro Buttu può essere soddisfatto della cospicua presenza di giovani di valore che, aggiunti agli uomini d’esperienza, possono essere un valore in più.

Tra i pali l’assenza di Carlo Porta ha fatto sì che un ragazzo classe 2004, Dominik Mondino, potesse fare il suo esordio in assoluto nel campionato di Eccellenza. Stessa sorte durante la gara per il coetaneo Alessandro Barducci, esterno di centrocampo molto versatile.

Subito non si realizza ciò che è accaduto. Poi, a mente fredda, qualcosa si può ricordare.

Una domenica che Dominik difficilmente dimenticherà: “Sono molto contento di aver esordito in Prima Squadra, nonostante sia relativamente giovane, ma questa è una buona cosa: significa che mister Buttu non ha problemi a lanciare un ragazzo di volta in volta. Tralasciando il risultato, sicuramente sarà una partita che rimarrà per sempre impressa nella mia mente”. Un ruolo delicato per il classe 2004, chiamato a sostituire un vero e proprio baluardo come Carlo Porta: “Non è stato facile, sappiamo tutti quanti cosa ha dato, e sta dando, Carlo al Finale. Ad inizio partita mi ha dato qualche consiglio, che voglio assolutamente conservare per il proseguo della mia carriera. Comunque sono orgoglioso di aver avuto questa opportunità e, lavorando duramente, farò in mondo che ce ne siano delle altre”.

Un trascorso interamente giallorossoblù per Alessandro: “Ho fatto tute le giovanili a Finale e ho sempre voluto rimanere lì perché mi sono sempre trovato bene, in un ambiente sano che trasmetteva fiducia e divertimento. Sono molto contento di questo esordio perché si tratta di un premio per tutti i sacrifici fatti”. Una famiglia anch’essa legata a questi colori: “Mio padre ha giocato più a Pietra che a Finale, però naturalmente essendo del posto è un vero finalese. Poi mio fratello ha giocato solo a finale, tra l’altro anche lui allenato da Buttu e compagno di squadra di Porta e di Luca Ferrara. Nella sua esperienza ha incontrato anche Andrea Barberis, calciatore che ho avuto la fortuna di conoscere, sicuramente un mio idolo proprio perché anche lui, come me, ha svolto qui gran parte delle giovanili”.

Discorso diverso per Mondino: “Sono arrivato a Finale due anni fa e in questi due anni sono migliorato molto, sotto tutti i punti di vista; questo è potuto accadere anche grazie a un buonissimo preparatore dei portieri, Stefano Ancora”. Gli obiettivi del giovane estremo difensore partono dal lavoro sul campo: “Voglio continuare ad allenarmi al massimo, come sto facendo, e sono sicuro che questo esordio in Eccellenza non sarà un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Sicuramente ho l’età dalla mia parte e ho tutte le possibilità per andare avanti e fare bene, ovviamente continuando a lavorare giorno dopo giorno”.

Stesso canovaccio anche per Barducci: “Io non ho sogni ma obiettivi, che dipendono dal modo in cui mi alleno durante la settimana. Sicuramente il mio obiettivo primario è quello di allenarmi sempre nel modo migliore possibile, poi dovrò essere bravo io a cogliere le occasioni. Sicuramente la Serie D é un campionato a cui mi piacerebbe fare parte”.

E allora da qui può ripartire il Finale, dai suoi giovani interessanti e dal suo spirito battagliero: contro l’Alassio è già tempo di riscatto.