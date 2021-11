Calcinacci per poco non colpiscono un uomo, vico Santa Teresa interdetto

Savona. Caduta calcinacci nella mattinata odierna a Savona, precisamente in vico Santa Teresa, accanto al Cinema Diana. A distaccarsi da un palazzo alcuni frammenti di ardesia e intonaco che sono caduti a terra.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio avrebbe potuto colpire in maniera seria passanti e veicoli, considerando il vicolo libero al passaggio di pedoni e caratterizzato dalla presenza di alcuni garage. “Sono un miracolato – afferma un passante che recandosi al lavoro alle 8.40 per poco non è stato colpito dai calcinacci -. A causa del forte vento è venuta giù un’ardesia dal tetto passandomi proprio davanti all’ombrello. Due secondi dopo e non sarei qua a scrivere”.

Ripresosi dallo spavento, l’uomo ha poi avvisato la polizia locale e i vigili del fuoco per fare chiarezza sull’episodio e mettere in sicurezza l’area. “Vorrei ringraziarli per il servizio reso” tiene a dire l’uomo.

Vico Santa Teresa è stato cosi transennato e interdetto al passaggio fino a quando sarà reso sicuro.