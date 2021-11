Cairo, vandali in piazza della Vittoria: subito dopo l’inaugurazione danneggiate fontane e aiuole

Cairo Montenotte. È passata appena mezz’ora dall’inaugurazione di Piazza della Vittoria, quando alcuni vandali hanno deciso di danneggiare le nuove fontane e aiuole. “Per fortuna nulla di grave – specifica il vicesindaco Roberto Speranza – ma bisognerebbe cominciare a rispettare il bene comune, che non appartiene all’amministrazione bensì a tutti i cittadini”.

A pochi minuti dal termine della cerimonia che si è tenuta sabato pomeriggio, infatti, le otto fontane al centro della piazza sono state riempite da alcuni sassolini, che si trovavano nelle aiuole adiacenti. Altri invece sono stati prelevati per tirarli addosso ai passanti. Ma non solo, c’è anche chi ha deciso di passare con la propria bicicletta sulle nuove zone verdi della piazza, dove sono state rovinate alcune piante.

Oltre a piazza della Vittoria, lamentele anche da alcuni commercianti in via Roma e sulla Lea, dove sono state deturpate alcune decorazioni natalizie appena installate, tra le quali gli alberelli del consorzio “Il Campanile” presenti fuori dai negozi del centro storico.

“Se amiamo la nostra città, dobbiamo salvarla cercando di proteggerla dal malcostume – evidenzia Speranza – Per fortuna in questo caso non ci sono stati dei danni economici, ma sicuramente sono gesti che ci dovrebbero far riflettere sulla moralità. Così come quando vengono abbandonati sulla strada rifiuti oppure gli escrementi degli animali. Se mi capita di assistere a gesti di questo genere, intervengo sempre, a volte ricevendo in cambio anche reazioni maleducate, ma dobbiamo farlo tutti. Facciamo notare a chi sbaglia il proprio errore in modo da evitare che risucceda. Il motivo è semplice, così volgiamo bene a Cairo e salvaguardiamo il bene pubblico che è nostro e non va sprecato”.

“Il tutto deve partire in primis dalle famiglie, siamo stati tutti giovani e sappiamo che a quell’età si possono compiere delle marachelle, ma il ruolo del genitore è quello di vigilare per evitare che si verifichino o si ripetano. Cosa che a volte non avviene nemmeno nel parco giochi, dove ad esempio i ragazzi più grandi usano i giochi destinati ai più piccoli. Sembra una piccolezza, ma in realtà in quel modo non fanno altro che usurarli e rovinarli. Troppo spesso, però, i genitori vedono e non dicono nulla e questo è profondamente sbagliato”, conclude il vicesindaco cairese.