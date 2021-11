Cairo, scontro tra tre auto sul Ponte Stiaccini: un ferito trasportato al San Paolo

Cairo Montenotte. Tanto spavento questa mattina a Cairo Montenotte, dove intorno alle 8 si è verificato un incidente. Ad essere coinvolte tre auto che si sono scontrate all’incrocio del Ponte Stiaccini.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’urto dei tre veicoli, molto probabilmente uno dei conducenti non ha rispettato la precedenza. Al momento del sinistro, infatti, i semafori erano spenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca cairese e i carabinieri della stazione di Cairo Montenotte che hanno gestito il traffico e si sono occupati dei rilievi del caso.

Il bilancio dell’incidente è di un ferito che per fortuna non è in grave condizioni, è stato trasportato dall’ambulanza in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.