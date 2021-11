Cairo, la Soms compie 160 anni: al teatro Chebello si celebra l’importante anniversario

Cairo Montenotte. Un giorno speciale oggi (sabato 27 settembre) per Cairo Montenotte che, oltre all’inaugurazione della “nuova” Piazza delle Vittoria, festeggia un importante anniversario: i 160 anni della Soms Giuseppe Cesare Abba.

Questa sera al teatro Chebello, dalle ore 20:45, l’evento che ripercorrerà la storia della società operaia cairese alla presenza delle istituzioni e di figure di spicco del passato del sodalizio che hanno rivestito il ruolo di presidente, come Sergio Capelli, Luciano Miglietti e il senatore Sandro Sambin. Seguiranno questi preziosi interventi, anche una rassegna di fotografie a cura di Silvano Baccino e la proiezione di tre video realizzati dal filmaker Alessandro Beltrame.

Una serata per celebrare l’oltre secolo e mezzo di attività della Soms che ha preso vita il 1° aprile del 1861, anno della nascita del Regno d’Italia. Allora si chiamava “Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai” e la sua sede si trovava in piazza Stallani. I soci erano 62, tutti cairesi ispirati da ideali di liberta, civiltà e progresso.

Da quel momento sono trascorsi 160 anni, in cui sono cambiate la società e le esigenze, ma non i principi su cui si fonda il sodalizio, ovvero solidarietà e mutualità, per cercare di rispondere “con dignità e senza umiliazione – spiega il presidente Giancarlo Callegaro – alle spese inerenti malattia e perdita del lavoro”.

Negli anni, infatti, la Soms Abba si è mossa in questa direzione, organizzando con Asl2 corsi di attività fisica assistita e coinvolgendo il tessuto commerciale e sociale della città attraverso diverse iniziative. Ne è un esempio quella organizzata questa settimana in collaborazione con gli studi Ottici Bracco e Ferraro di Cairo, che hanno offerto ai soci visite oculistiche gratuite.

Nonostante l’arrivo del Covid-19 che, ha reso tutto più difficile, la Soms ha cercato comunque di essere presente per sopperire alle necessità dei soci e dei loro familiari, ad esempio con fornendo mascherine, borse spesa ed informazioni in video-chat.

Non solo, nel corso degli anni la sede è cambiata. Da piazza Stallani, la Soms si è trasferita in via Fratelli Francia, dove si trovavano il bar e l’ex cinema Abba. Intorno al 2011, però, ha deciso di affittare parte dei locali al Comune, dove sono sorti gli uffici dei Servizi Sociali.

In questi 160 anni di attività per la Soms tante storie, tanti progetti, tanti volti e tanti cairesi che hanno dato il loro contributo. Alcuni, però, non ci sono più e a loro sarà dedicata la Santa Messa che verrà celebrata domani alle ore 11 a Palazzo di Città.