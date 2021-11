Cairo, la banda musicale Giacomo Puccini torna al Chebello con il Concerto di Santa Cecilia

Cairo Montenotte. Venerdì 26 novembre alle ore 21:15, dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato, torna al teatro “Chebello” il tradizionale appuntamento con il Concerto di Santa Cecilia della Banda Musicale G. Puccini.

Per poter accedere in teatro sarà obbligatorio essere in possesso di green pass, indossare la mascherina e prenotare preventivamente comunicando cognome e nome e numero di telefono mandando una mail all’indirizzo giacomo.puccini.cairo@gmail.com o, in alternativa, inviando un messaggio al seguente al cell. 377-9974792. Si riverà conferma dell’avvenuta prenotazione entro le 24 ore successive. Per ulteriori informazioni telefonare allo stesso numero di cellulare sopra indicato.

Si precisa che la sera del concerto l’ingresso sarà consentito, nel rispetto dei modi sopracitati, anche a coloro che non si sono prenotati, fatto salvo che le prenotazioni non abbiano già coperto la capienza consentita nel teatro.