Cairese, il direttore Matteo Giribone sul nodo Grandoni: “Non è detto che verrà sostituito”

Varazze. Cairese e Varazze si sono date battaglia per tutta la partita. Ne è uscito un match aperto a tutti i risultati possibili. Per i gialloblù, che rimangono nelle prime cinque, si tratta della quarta partita senza vittorie (pareggi con nerazzurri e Arenzano, sconfitte contro Ventimiglia e Albenga.

“Non è una scusante – commenta il ds Matteo Giribone – ma dobbiamo fare i conti con assenze importanti. Chi c’era ha giocato bene, avremmo potuto vincerla. Sono stati commessi errori individuali, un allenatore ci può fare poco. Ci prendiamo questo punto. Peccato perché con un successo saremmo andati in testa. Spiace, ma l’obiettivo è restare nelle prime cinque“.

Tante assenze per infortunio e il “caso Grandoni”: il centrocampista – oggi non convocato – ha palesato la volontà di abbandonare la truppa gialloblù e di approdare al Savona. Si assisterà, dunque, a una Cairese attiva sul mercato invernale? “Vedremo come si risolverà la questione di Grandoni. Se non farà più parte della squadra, valuteremo il dà farsi. Se la squadra fosse al completo, potremmo andare avanti senza novità. Di sicuro, prenderemo solo giocatori che sposino il progetto sul lungo termine. Non prendiamo giocatori per quattro/cinque mesi. In ogni caso, non abbiamo l’obbligo di vincere, altrimenti avremmo già operato”.

Per un Grandoni con la valigia, c’è un Matteo Piana che dopo un inizio penalizzato dall’infortunio sta tornando di gran carriera al centro del gioco della Cairese, in attesa di ritrovare in campo anche Lorenzo Facello. “Abbiamo una mediana di qualità anche così. Grandoni era un giocatore importante, certo, ma non è detto che interverremo sul mercato. Ciò che faremo, nel caso, sarà puntare su un giocatore che intenda rimanere con noi per più tempo”, conclude il direttore sportivo della Cairese.