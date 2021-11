Cairo Due anni di pandemia non hanno messo in panchina la voglia della Cairese di regalare alla Val Bormida e alla Liguria intera manifestazioni di respiro internazionale: feste di calcio e volano per la promozione dei talenti e del territorio allo stesso tempo. Il plurale non è usato a caso perché come annunciato all’inizio dell’estate saranno ben sei i tornei internazionali organizzati dalla nostra società. Sono già numerose le big del calcio che hanno deciso di prendere parte ai nostri tornei. Ecco dunque una prima parte delle formazioni che calcheranno sicuramente il green del “Cesare Brin”. Il resto del parterre de rois verrà poi svelato nelle prossime settimane.

25° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, memorial “Carlo Pizzorno” (PARTECIPAZIONE A INVITO) Il main event, a invito, ovvero il torneo dedicato ai Giovanissimi fascia “B” leva 2008 (25° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, memorial “Carlo Pizzorno”), si svolgerà dal 22 al 25 aprile. Le formazioni che hanno già dato conferma della loro presenza sono le big del calcio ligure, la Sampdoria e il Genoa, le squadre del “derby della Mole”, il Torino e la Juventus, il Parma, la Fiorentina e il Monza. Le prime ventate di aria internazionale arrivano dalla Svizzera grazie al Team Ticino Mendrisiotto, società che raggruppa i migliori calciatori del Cantone per partecipare ai campionati nazionali U15, U16, U18 e U21, e al Team Ticino Locarnese. Sono già numerose le conferme delle partecipazioni illustre anche agli altri cinque tornei internazionali, eccole di seguito: TORNEO INTERNAZIONALE ESORDIENTI LEVA 2009 (A NOVE) 21-22 MAGGIO 2022 U.S. Alessandria Calcio – Torino F.C. – Parma Calcio – Genoa C.F.C. TORNEO INTERNAZIONALE ESORDIENTI LEVA 2010 (A NOVE) 28-29 MAGGIO 2022 U.S. Alessandria Calcio – Genoa C.F.C. TORNEO INTERNAZIONALE PULCINI LEVA 2011 (A SETTE) 30 APRILE-01 MAGGIO 2022 U.S. Alessandria Calcio – Torino F.C. – Parma Calcio – Genoa C.F.C. TORNEO INTERNAZIONALE PULCINI LEVA 2012 (A SETTE) 07-08 MAGGIO 2022 Juventus F.C. – U.S. Alessandria Calcio – Parma Calcio – Genoa C.F.C. TORNEO INTERNAZIONALE PRIMI CALCI LEVA 2013 (A SETTE) 14-15 MAGGIO 2022 Juventus F.C. – Parma Calcio – Genoa C.F.C.