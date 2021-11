Bragno: saluta mister Mario Gerundo, in pole potrebbe esserci Fabrizio Monte

Le strade di Mario Gerundo e del Bragno si separano. Fatale all’allenatore la netta sconfitta per 4 a 0 contro il Ceriale Progetto Calcio, diretta concorrente per la salvezza.

Il Bragno giace al terzultimo posto del campionato di Promozione, a quota quattro punti in coabitazione con la Baia Alassio. Dietro, soltanto il Celle Riviera e la Veloce, fermi a due. Il Bragno non ha ancora vinto in campionato: quattro pareggi e tre sconfitte.

La società afferma di non aver ancora scelto il sostituto. Tuttavia, pare che nel pomeriggio il sodalizio biancoverde abbia sondato la disponibilità di mister Fabrizio Monte. allenatore con trascorsi in Vado, Savona e Loanesi. Nelle prossime ore, il club renderà noto il nome del nuovo tecnico, chiamato a risollevare le sorti della squadra domenica prossima contro il Via dell’Acciaio.