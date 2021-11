Boxe francese, Kick Boxing Savate Savona: tre successi e un pareggio alla gara interregionale di Genova

Genova. Si è svolta domenica 7 novembre a Genova, presso la sala chiamata del porto Culmv, la gara interregionale di savate boxe francese organizzata dai maestri Boido e Secci.

All’evento hanno partecipato ben sette atleti dell’Asd Kick Boxing Savate Savona del maestro Andrea Scaramozzino, tra i quali la pluricampionessa Chiara Vincis che, essendo in preparazione per la finale del campionato del mondo di savate (prevista l’11 dicembre in Francia) ha approfittato di questa occasione per fare sparring (allenamento) con un forte atleta maschio della Nazionale italiana di Savate Fight1.

Vediamo i risultati ottenuti dai tesserati dell’associazione sportiva savonese.

Cristian Rivera ha vinto con verdetto unanime, così come Denise Vadda e Greta De Fazio, mentre Matteo Fichera ha ottenuto un pareggio.

Sconfitta, invece, per Mirko Job e Silvia Debenedetti, ma quest’ultima, penalizzata da un richiamo arbitrale, ha stupito per la sua determinazione e tecnica.

Il maestro Scaramozzino, felicissimo dei risultati ottenuti dai suoi atleti ma felice anche di riprendere finalmente le competizioni dopo il periodo pandemico, ora aspetta e prepara alla competizione del prossimo 11 dicembre la sua atleta di punta Chiara Vincis, con la speranza che anche quest’anno possa raggiungere l’ambito traguardo, ovvero la conquista di una cintura.

Cristian Rivera

Silvia Debenedetti

Greta De Fazio

Mirko Job

Matteo Fichera

Denise Vadda

La locandina dell’evento