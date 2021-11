Borgio, al Barone Rampante al via i laboratori annuali di recitazione teatrale per bambini e ragazzi

Borgio Verezzi. Ultimi giorni per iscriversi ai laboratori annuali di recitazione teatrale presso la Compagnia del Barone Rampante. I laboratori, che inizieranno giovedì 4 novembre, tenuti dall’attrice Francesca Santamaria Amato, nel rispetto di tutte le norme anti COVID-19, sono a numero chiuso.

Il laboratorio per i bambini dai 6 ai 13 anni, intitolato “Piccoli attori in scena”, si terrà tutti i giovedì con orario 15/16.30 o 18.30/20; quello per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, “Giovani attori in scena”, dalle 17 all 18.30. Entrambi hanno un costo di 50 euro al mese per 4 incontri, termineranno nel maggio 2022 e prevedono un saggio finale. Per info e iscrizioni scrivere a c.ilbaronerampante@libero.it o telefonare al 348/8978694.

Francesca Santamaria Amato si è diplomata e ha conseguito il master alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova nel 2019, ha studiato tra gli altri con Marco Sciaccaluga, Massimo Mesciulan, Anna Laura Messeri, Enrico Bonavera, Nicola Pannelli, Yurij Alshitz, Lara Franceschetti, Paolo Antonio Simioni, Mimmo Borrelli, Danio Manfredini. Inizia la sua esperienza con Piagnistei diretta da Fabio Cherstich al Teatro Franco Parenti. Nel 2018 per la Rassegna di drammaturgia contemporanea del Teatro Nazionale di Genova e’ in scena con Le solite ignote, regia di Manuela Cherubini. Nel 2019 e’ in scena a Genova e a Mosca con La favola del principe Amleto e Rosencrantz e Guildenstern sono morti per la regia di Marco Sciaccaluga; e con Toilette di Ian Bertolini, spettacolo finalista alla Biennale College di Venezia. Nel 2021 infine e’ in scena al Teatro Nazionale di Genova con Il vigneto di Toshiro Suzue, regia di Thaiz Bozano. Fa parte del collettivo Franco Cinara.