Borghetto, nuova veste grafica e nuove funzionalità per il sito del Comune

Borghetto Santo Spirito. Continua l’attività dell’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito volta a migliorare il rapporto tra il Comune e i cittadini anche attraverso i supporti tecnologici e interattivi.

“Oltre ad un forte incremento della comunicazione istituzionale di ultima generazione, su cui il Comune è attivo, era importante dotare il nostro Ente di un sito istituzionale moderno e in linea con le direttive Agid – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – Si tratta di un portale innovativo, graficamente e stilisticamente apprezzabile e, soprattutto, di immediata fruizione per i nostri cittadini che potranno trovare notizie di ogni genere, oltre che avere un facile accesso alle sezioni che più interessano alla cittadinanza”.

“Ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibile e facilitare la navigazione, il sito punta a fornire informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese nella scelta dei servizi erogati. Ovviamente non potevano mancare informazioni sulle radici della nostra comunità, sulla storia, gli eventi e la ricettività che offre il nostro territorio”.

Ma le novità non finiscono qui: “Nelle prossime settimane completeremo la rivoluzione digitale del nostro sito con il miglioramento di tutte le parti attraverso un programma di gestione più immediato per l’utente, che garantisca una facile consultazione dei principali atti della vita amministrativa del nostro Comune. Un lavoro lungo ed impegnativo e in continua evoluzione perché è necessario garantire un costante aggiornamento dell’informazione, lo sviluppo di nuovi servizi on-line ed un nuovo modo di comunicare”.

“Naturalmente il sito non potrà mai sostituire il contatto personale con i cittadini ma grazie ad esso aumenteremo ulteriormente la disponibilità e amplieremo i modi per comunicare con i cittadini/utenti cercando di diminuire i tempi di attesa”, conclude il sindaco Giancarlo Canepa.

L’indirizzo del sito istituzionale è rimasto lo stesso: https://comune.borghettosantospirito.sv.it.