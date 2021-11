Borghetto, Guido Fruzzetti: “La stagione è lunga, possiamo crescere e diventare più competitivi”

Borghetto Santo Spirito. Il Borghetto ancora non riesce a conquistare i primi punti in campionato; i granata, sul campo di casa, sono stati nettamente sconfitti dalla San Filippo Neri, subendo, in particolare nella prima parte dell’incontro, il gioco degli avversari.

Guido Fruzzetti, il tecnico della squadra affiancato da Enrico De Luca, commenta a fine gara: “In realtà noi sapevamo che potevamo avere queste difficoltà iniziali. Purtroppo non siamo stati pronti a saperle fronteggiare. La nostra è una squadra in grande ricostruzione, molto giovane, che in questo momento palesa molte difficoltà a dover sopportare questa categoria e queste partite. Noi contiamo che nel corso della stagione possiamo crescere e migliorare, sicuramente sarà così”.

Gli albenganesi sono arrivati al tiro in molte occasioni, con troppa facilità. “In questo momento è una difficoltà strutturale, è proprio tutta la squadra che fa fatica a difendere in certe situazioni e purtroppo per noi è facile subire gol” sottolinea Fruzzetti.

Le partite da giocare sono ancora tante, 17, pertanto le occasioni di riscatto ci saranno. “L’obiettivo è quello di mantenere la categoria – afferma l’allenatore -. Sappiamo che è molto difficile, vista la condizione attuale della squadra, però, come in tutte le sfide sportive bisogna sempre pensare che potrà arrivare un momento di grande crescita e miglioramento. Ci dobbiamo tenere agganciati alle squadre che, come noi, hanno delle difficoltà; forse noi in questo momento ne abbiamo più delle altre, però la stagione è lunga e le cose possono cambiare“.

Tenere alto il morale e guardare al futuro con ottimismo è l’imperativo in casa Borghetto. “Una nota di merito, in una situazione del genere, la darei comunque a tutti. I ragazzi si stanno impegnando, stanno sopportando tutte queste sconfitte, anche pesanti – spiega Fruzzetti -. Oggi loro erano un po’ sconfortati e il nostro compito, di tutto lo staff che segue questi ragazzi, è di confortarli, dargli sempre fiducia e speranza che, crescendo di partita in partita, possiamo essere anche un po’ più competitivi“.