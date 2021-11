Bolleggiando e Galleggiando, donazione di una volontaria Cri a favore degli Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua

Borghetto Santo Spirito. Ha consentito di acquistare nuovo materiale per gli Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua della Regione Liguria la donazione di una volontaria della Croce Rossa a favore di “Bolleggiando e Galleggiando”, l’iniziativa dedicata alle persone diversamente abili che lo scorso mese di agosto si è tenuta sul litorale di Loano.

Nel corso dell’evento, gli ospiti Asl 2 dell’istituto medico-pedagogico di Borghetto Santo Spirito, insieme ad altri ragazzi del comprensorio, hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza acquatica unica accompagnati dal gruppo Opsa della Regione Liguria. La giornata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del gruppo di Clown Terapia Vip “Viviamo in Positivo” di Savona.

Nei giorni scorsi, a sorpresa, una volontaria Cri ha fatto una donazione per l’iniziativa “Bolleggiando e Galleggiando” per ringraziare gli operatori Opsa del loro impegno e professionalità per le attività svolte.

Il personale della Cri di Loano insieme al personale dell’istituto medico-pedagogico di Borghetto Santo Spirito ringraziano di cuore questa volontaria che ha voluto mantenere l’anonimato.