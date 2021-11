Bolidi d’epoca, pièce teatrali, prodotti tipici, escursioni: un appassionante fine settimana di eventi in provincia

“Novembre” viene dal latino “november”, “novembris”, derivato a sua volta da “novem” (“nove”), perché era il nono mese del calendario romano. Fino al 470 avanti Cristo era seguito da maglio, mese di caccia imperiale, tradizione adottata dall’Impero Romano d’Oriente secondo la cultura longobarda. Oggi il calendario gregoriano lo colloca come undicesimo ma noi intrepidi amanti del divertimento e del relax lo inizieremo “davvero” in questo fine settimana, che ci appassionerà con una variegata proposta di eventi in provincia: dai motori “di una volta” alle “quattro pareti”, dal “mangia e bevi” al “sali e scendi”.

Tra Albenga e il suo entroterra si terrà la terza edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, gara riservata alle auto storiche ma aperta anche agli specialisti della regolarità sport ed entrato nel cuore di tutti gli appassionati. L’affascinante rombo dei motori da rally tornerà dunque a risuonare in quasi tutte le frazioni. Le prove speciali saranno sette per una lunghezza complessiva superiore a 73 km. Utilizzando l’intero percorso seguirà una gara di regolarità sport riservata alle auto in assetto da corsa. Il “Giro” sarà l’ultimo evento del Trofeo Rally di Zona 1 prima della finale nazionale. Sarà anche valido per la Michelin Historic Rally Cup, il “Memory Fornaca” e la Coppa 127.

A Savona la Libera Compagnia Teatro Sacco porterà in scena “Piccoli crimini coniugali” di Eric-Emmanuel Schimitt, con Alessio Dalmazzone e Roberta Gaggino, per la regia di Andrea Nicolini. Una coppia apparentemente qualsiasi riflette su di sé e sulla propria identità. Il suo passato è deflagrato per un motivo scatenante che inizialmente pare univoco e poi comincia a ramificarsi e a prendere cento aspetti diversi. La verità è spezzata in frammenti, come uno specchio rotto di fronte a cui l’immagine d’insieme complessiva sembra essersi persa per sempre. Come nel viaggio di Edipo, Gilles e Lisa procedono con domande e scoperte continue alla ricerca strenua della verità.

Dopo il successo della prima al Teatro Nuovo di Valleggia la compagnia albissolese A Tutti Quelli replicherà la commedia brillante “Presto o tardi” al Teatro “Il Casone” a Stella San Martino. La pièce scritta da Giuseppe Aronne mette in scena il classico gioco degli intrighi, che in questo caso si sviluppano in un hotel pieno di sorprese e gag e in cui ne succedono di tutti i colori. Lo spettacolo promette dunque risate dall’inizio alla fine.

A Pietra Ligure il parco natura “AsinOlla” presenta gli eventi del week end scorso rinviati per il maltempo: ASINOLLAWEEN SABATO 6 NOVEMBRE – pranzo Street Food “tenebroso”; alle 14.30 “La fabbrica dei mostri”: laboratorio decorazioni a tema Halloween; alle 15.30 “Dolcetto o scherzetto?”: laboratorio di creazione dolcetti con la pasticcera Luana; alle 16.30 “Fiabe spaventose”: letture e racconti per bambini. A seguire merenda e castagnata.

DOMENICA 7 NOVEMBRE – alle ore 10.30 con “Ghost Donkey’s tracks” (sulle tracce dell’asino fantasma), un mini slow trekking nel parco assieme agli amici asinelli. Dalle 12.30 “Sunday Lunch – speciale Halloween”: un pranzo da paura!!! Con la partecipazione del ristorante “Creuza de Ma” di Loano. Alle ore 14.00 Open Day Equitazione e alle 15.00 dimostrazione e gara amatoriale di equitazione.

Alle 16.00 il via alla festa in maschera con l’ “Halloween party”: nel pomeriggio merenda e castagnata. Il parco natura metterà a disposizione il truccabimbi.

Durante le due giornata ASINOLLA KM0, in programma dalle 10.00 alle 18.00: l’occasione per incontrare direttamente piccoli produttori liguri e piemontesi e vivere il momento della spesa in chiave “slow”.

Zuccarello si tingerà d’arancione con la Fiera della Zucca, promossa dal Comune e dalla Pro Loco con il patrocinio della Regione Liguria. L’antica località sarà in festa con gli stand dell’artigianato e i prodotti tipici locali dell’agricoltura, le sculture con le zucche ad opera dell’Istituto Alberghiero di Alassio e uno speciale menù dedicato. Nel corso della manifestazione ci saranno anche tante attrazioni per adulti e bambini, come le Ruote d’Epoca e il Circo Incerto, buona musica e in mostra la bottega de Il Merciaio Medievale. Luca Valentini presenterà il libro “Fantasmi – Oltre il confine della vita”.

A Ceriale la guida ambientale escursionistica Marian Mocanu ci accompagnerà a pochi passi dal mare in un trekking da Peagna al Poggio Ceresa. Il sentiero raggiunge tre croci che segnano altrettante creste delle montagne della Liguria di ponente: la Rocca dell’Uomo (557 m), il Monte Pesalto (686 m) e una terza su una piccola cresta non segnalata sulle cartine. Infine il percorso ci porta al Poggio Ceresa, o Pizzo Ceresa (714 m), riconoscibile per le antenne che sorgono sulla sua vetta e la piccola e pittoresca cappella. La salita viene fatta seguendo l’Alta Via dei Monti Liguri. Il ritorno percorre la bella e incassata valle del rio Ibà, che ci regala la possibilità di ammirare il foliage, fenomeno tipico dell’autunno.