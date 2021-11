Berlino Est, giovedì 9 novembre 1989: “Da questo momento è consentito viaggiare verso Ovest”. Il ricordo di Vaccarezza

13 agosto 1961, nasce il “Muro di Berlino”: in una notte vengono infranti sogni e speranze di chi lì vive, da una parte e l’altra della città. Poche ore per distruggere affetti, progetti e vite, senza neanche il tempo di dire addio.

Berlino Est, giovedì 9 novembre 1989. La radio trasmette la notizia che cambierà la storia del mondo: “Da questo momento è consentito viaggiare verso l’Ovest per motivi privati senza alcun tipo di restrizione”. Ci sono storie conservate nei cuori e nella memoria di chi le ha vissute in prima persona, e da chi le ha ascoltate.

“Mio caro Christoph. Voglio essere breve per non addolorarti troppo. Ritorno ora dall’ufficio competente e sono molto avvilita. Mi è stato spiegato che si rilasciano autorizzazioni esclusivamente a parenti di 1 grado. Anche a Natale, nessun lasciapassare. Ciò che abbiamo da discutere, possiamo comunicarcelo tranquillamente per iscritto”.

Inizia così la lettera di Dorothea indirizzata al suo Christoph, conservata al Tränenpalast Museum, Berlino. La corrispondenza tra i due innamorati divisi dal simbolo della guerra fredda, è solo una delle tante testimonianze di amori che hanno subito il torto più grande di tutti, la separazione forzata.

“Caro Christoph, so bene che in questo momento tu sei molto triste, ti abbraccio forte….. Non essere triste, io tengo duro e sono convinta che il nostro amore sarà più forte di ciò che attualmente ci separa. Per sempre tua, Dorothea”.

Accanto alle lacrime di commozione, ci sono anche quelle della disperazione di chi non ce l’ha fatta nel tentativo di superare quelle barriere. Ida Siekmann è stata la prima persona che ha perso la vita provando a oltrepassare “Die Mauer” per raggiungere la parte ovest della città. Era il 22 Agosto del 1961: Ida voleva riabbracciare la sua famiglia che si trovava al di là di quella barriera che aveva spaccato in due la sua vita. Così, dal balcone del terzo piano di casa sua, scelse di lanciarsi nel vuoto, su un materasso fatto di piumoni e coperte con la speranza di arrivare nella parte ovest di Berlino. E se Ida fu la prima a provarci, Winfried Freudenberg fu l’ultimo uomo a tentare.

Otto mesi prima della caduta del Muro, tentò la fuga con un pallone a gas per raggiungere quella parte della città che non aveva mai visto, ma da quel mezzo di salvezza cadde. Ida Siekmann e Winfried Freudenberg rappresentano, la fine e l’inizio di uno degli eventi storici che ha cambiato per sempre il corso della nostra storia. Non sono state le uniche persone a provare ad abbattere quel muro. Insieme a loro, centinaia e migliaia di uomini e donne hanno combattuto, a volte vincendo, altre volte perdendo. Ma le loro storie, restano, come monito, per noi tutti.

Angelo Vaccarezza