Bellezze del territorio, gruppo di tour operator in bici per conoscere e promuovere la collina di Alassio

Alassio. Un gruppo di tour operator specializzati nel settore bike e mountain bike, si sono dati appuntamento in questo lungo weekend di novembre ad Alassio. Provenienti da tutta Italia ma anche da nazioni limitrofe, stanno muovendo alla scoperta dei sentieri, delle peculiarità e della spettacolarità della nostra collina, per poterla promuovere attraverso i loro tour e la loro clientela.

“Per Alassio è fondamentale far conoscere attraverso canali specializzati le proprie peculiarità – spiega Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio con delega allo sport del Comune di Alassio – e questo ‘bike tour’ è il frutto di una collaborazione che insieme all’Associazione Albergatori, l’Assoristobar e le associazioni dei Bagni Marini, abbiamo avviato e portato avanti con l’Associazione Ride The Planet, veri esperti del settore e per noi preziosi consiglieri rispetto al modus operandi pr accogliere la clientela di appassionati del pedale”.

Parallelamente procede il tracciamento, la pulizia e la georeferenziazione dei sentieri affidata alla Gesco che già dall’estate scorsa ha realizzato – sempre in collaborazione con gli albergatori, i ristoratori e i balneari e su input dell’assessorato allo sport – le prime piantine una per i ciclisti su strada, l’altra per le mountain bike. Ricche di dettagli, dalla difficoltà, la pendenza, ma anche le caratteristiche e i luoghi di interesse sul percorso, sono già state tradotte in inglese. In arrivo anche la piantina del sentieri per il trekking e altre traduzioni per un turismo sempre più internazionale.