Basilico e olio extravergine di oliva di Andora protagonisti a Imperia

Andora. Fino a domani, domenica 7 novembre, Andora, l’olio extravergine di oliva locale e il basilico genovese D.O.P. coltivato nella piana, sono fra i protagonisti, ad Imperia, di OliOliva dove il Comune è ospite per promuovere le eccellenze agricole locali. Alla manifestazione, Andora ha proposto un laboratorio di Pesto al mortaio, curato dall’esperto Simone Peirano, che ha avuto molto successo. Ai mortai e ai fornelli anche due allieve dell’istituto Superiore Ruffini Aicardi di Taggia.

Il Comune di Andora ha allestito anche uno stand istituzionale dove distribuisce materiale promozionale, notizie sulle aziende produttrici d’olio, vino, conserve a base di cipolla Belendina, tutto rigorosamente di Andora.

“Un pubblico numeroso e molto interessato ha seguito con entusiasmo la dimostrazione di Simone Peirano che ringraziamo per la consueta disponibilità – ha dichiarato l’assessore Maria Teresa Nasi che ha presentato al pubblico anche le attrattive turistiche di Andora e invitato i presenti a scoprirne l’entroterra, le aziende e i borghi antichi – Abbiamo avuto modo di raccontare il nostro territorio anche ai molti turisti stranieri presenti molto interessati ai prodotti locali e all’olio extravergine d’oliva in particolare. Ringraziamo l’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia per l’ospitalità e lo spazio dato ai nostri prodotti”.

“La partecipazione a OliOliva nasce in collaborazione con tante realtà andoresi che si sono rese disponibili a offrire i loro prodotti. Un ringraziamento particolare va all’Azienda Agricola Angelo Guardone per il Basilico Genovese D.O.P. e al frantoio Fratelli Morro per l’Olio Extravergine d’Oliva che hanno offerto i prodotti utilizzati da Simone Peirano nel laboratorio di Pesto al mortaio. Grazie alla C.O.A. alla Pro Loco di Andora, alle aziende Peq Agri, Borgo di Rollo, Comitato Cipolla Belendina, l’azienda Agricola Ziliani per i prodotti e la preziosa collaborazione per l’allestimento dello stand” concludono dal Comune.