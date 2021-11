Baseball Cairese, l’inizio di stagione indoor è positivo

Cairo Montenotte. Messo in letargo il campo, parte la stagione indoor. La Cairese ha esordito a Boves nel campionato invernale della Western League.

Partenza positiva con un po’ di emozione dopo la lunga pausa delle competizioni indoor condizionata dalle restrizioni. I biancorossi hanno affrontato la giornata con uno schieramento inedito che ha visto Malatesta e Giulio Sechi alternarsi a difendere il piatto di casa base, Beltrame in prima base, Aiace in seconda base, Bogliolo in terza base, Ponzone in interbase, mentre in campo esterno Ricci al centro ha coordinato Lenzi, Minetti e Barbero.

Bilancio positivo con tre vittorie e una sconfitta. Le maggiori soddisfazioni si raccolgono nella fase di attacco che produce in totale 34 punti e, oltre ad un’ottima prestazione corale, spiccano lo stato di grazia di Ponzone e di Bogliolo che con i loro fuoricampo sono stati determinanti; nella fase difensiva qualche piccola sbavatura ha dato importanti indicazioni allo staff tecnico che, pur soddisfatto per la prestazione che vede i valbormidesi in seconda posizione in classifica, sa che c’è ancora molta strada da fare.

Prossimo impegno domenica 5 dicembre: a partire dalle ore 10 a Cairo Montenotte ritorna il Torneo Avis, alla sua XXVI edizione. Non sarà possibile ripetere le formule delle passate edizioni che prevedevano veterani e esordienti, ma l’importate è riprendere la tradizione. La premiazione è prevista per le ore 15.

La Western League per la Cairese riprenderà domenica 16 gennaio nel palasport di casa per la seconda tappa; saranno presenti le formazioni La Loggia Softball, Grizzlies Torino, Skatch Boves e Albisole Cubs.

Per le categorie Under 15, Under 18, Seniores e Minibaseball sono ripresi gli allenamenti al palazzetto nelle giornate di lunedì e mercoledì.

I risultati della giornata di Boves della Western League:

Skatch Boves – Cairese 5 – 3

Genova – Albisole Cubs 8 – 6

Cairese – Settimo 10 – 7

Genova – Skatch Boves 0 – 9

Albisole Cubs – Cairese 5 – 9

Settimo – Genova 7 – 5

Albisole Cubs – Skatch Boves 1 – 8

Settimo – Albisole Cubs 11 – 7

Cairese – Genova 12 – 4

Skatch Boves – Settimo 8 – 2

La panchina della Cairese

Annalisa Bogliolo

Giulio Ponzone