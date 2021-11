Autostrade, incidenti in serie e un furgone ribaltato: lunedì all’insegna di traffico e code

Liguria. Una serie di incidenti sulle autostrade liguri e lunghe code e rallentamenti sin dalla prima mattina di questo lunedì di novembre.

Un furgone con due giovani a bordo si è ribaltato autonomamente sulla autostrada A12, tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione est. E’ successo poco dopo le 7.30. Inizialmente la situazione sembrava molto critica, all’arrivo dei soccorsi il mezzo era distrutto, ma a quanto pare i due occupanti se la caveranno. Uno dei due ragazzi è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna per un colpo al fianco. L’altro è rimasto sul posto e ha rifiutato le cure. Sul tratto si sono formate alcune code.ù

Code in A12, però, anche tra Rapallo e Chiavari, in direzione levante. Un chilometro di serpentone dovuto a lavori in corso.

Intorno alle 7.30 altro incidente, ma sulla A10: al km 4,3 tra i caselli di Genova Pra’ e Genova Aeroporto il tamponamento ha fatto formare code in direzione Genova. La situazione sembra tuttavia in rapido miglioramento.

Tra cantieri, restringimenti di carreggiata e scambi tre chilometri di code sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla. Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

C’è un chilometro di code tra Celle Ligure e la complanare savonese in direzione Ventimiglia, sempre a causa dei lavori in corso.

Sulla A26 in direzione Genova Voltri c’è coda per due chilometri tra il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada, sempre per lavori.