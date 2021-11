Autostrade, il consiglio regionale chiede pedaggi gratuiti per compensare i disagi

Liguria. Nella riunione di oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 352, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, da Stefano Anzalone (Cambiamo), Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (Mov5Stelle) con cui si impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi competenti affinché si abbia la gratuità del pedaggio sulle autostrade liguri a fronte dei molteplici disagi e di un servizio inadeguato, vengano fatti investimenti in personale per avere un maggior utilizzo di ispettori che possano lavorare su più turni; si intensifichino i lavori con un’operatività su tre turni da 8 ore consentendo di lavorare 24 ore e 7 giorni su 7 e, infine, venga stabilito un crono programma che impegni tutto il periodo autunnale ed invernale con i lavori nelle gallerie lasciano al periodo della bella stagione cantieri mobili che possano essere interrotti nei weekend e nei periodi di maggior traffico turistico.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone che ha annunciato parere favorevole, mentre Fabio Tosi (Mov5Stelle), Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) e Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) hanno manifestato perplessità perché il documento non sarebbe in realtà più incisivo.

Tosi ha affermato: “Il centrodestra oggi ha messo nero su bianco la propria imbarazzante incoerenza: è stato infatti votato oggi un ordine del giorno sulle ‘possibili misure per la viabilità delle rete ligure’. Misure che lo stesso M5S ha più volte auspicato. Un atto che avevo dunque a suo tempo sottoscritto e che oggi ho votato favorevolmente. Questo perché in materia di viabilità autostradale e di azioni in risposta ai disagi subiti dall’utenza, il M5S non ha mai cambiato idea e tantomeno atteggiamento. Non possiamo certo dire altrettanto della Giunta e della maggioranza consiliare, che prima del Governo Draghi per mesi si è letteralmente sgolata pur di puntare il dito sull’esecutivo del Conte I e II. Da febbraio-marzo 2021 invece tutto tace, come se le problematiche sulla rete autostradale ligure si fossero sciolte come neve al sole. Sappiamo invece che non è così, come ben dimostrano le code di questa mattina sull’A12”.

“Diversamente dalla maggioranza, che ha sfruttato i disagi autostradali per pura convenienza politica o perché qualcuno ambiva a farsi nominare Commissario (obiettivo fortunatamente tramontato), il MoVimento 5 Stelle si conferma forza politica che agisce solamente nell’interesse dei cittadini: ecco perché abbiamo votato favorevolmente. La domanda a questo punto però è: ma il centrodestra avrebbe fatto lo stesso? La risposta mi sembra scontata: no”.

Anche Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha espresso perplessità sul testo rispetto all’evolversi della situazione. Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha chiesto di aggiungere la propria firma e quella degli altri consiglieri del gruppo. Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha ricordato gli impegni già assunti dal governo in merito.