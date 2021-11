Autostrade, code sulla A10 e settimana all’insegna dei cantieri

Savona. Anche in questa domenica non mancano i disagi alla circolazione autostradale in Liguria e nel savonese.

Nel pomeriggio di oggi sono segnalati 4 km di coda sulla A10 nel tratto tra Feglino e Spotorno, in direzione Savona. Coda e forti rallentamenti anche nel tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito. Entrambe le code sono dovuto alla presenza dei cantieri di manutenzione sulla rete autostradale.

Qualche disagio sulla A6 nel tratto tra Niella Tanaro e Savona per la forte pioggia.

E l’autunno dei cantieri autostradali proseguirà anche la prossima settimana in particolare sulla A10 dove le previsioni del traffico vedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19, sia in in direzione Genova quanto in direzione Savona.

Più critica, invece, la situazione viaria sulla A26, interessata da numerosi interventi di manutenzione: in entrambe le direzioni sono previsti numerosi disagi per gli automobilisti e gli utenti in transito nell’arco di tutta la giornata.

Difficoltà alla normale circolazione autostradale anche sulla A12, in particolare dalle 10-13 e dalle 16-19: stesso discorso anche per la A7, caratterizzata da una serie di lavori.