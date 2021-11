Autostrade, auto in fiamme al bivio A10/A26: code e rallentamenti per pioggia e cantieri

Liguria. Pioggia, cantieri e persino un’auto in fiamme: nuova mattinata difficile, resa ancora più tale dal maltempo, per chi si sposta in autostrada in Liguria. Sono diverse le code segnalate dovute a cantieri, scambi di carreggiata e traffico intenso.

La situazione più critica sulla A10: ci sono tre chilometri di coda tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova per lavori in corso. Sulla stessa autostrada coda anche tra Celle Ligure e Varazze, il cui casello è chiuso in entrata e in uscita fino alle 18 di domani, martedì 23 novembre.

Sempre sulla A10 coda all’altezza del bivio A10/A26, non solo per i cantieri presenti ma anche per un’auto che, a bordo strada, ha preso fuoco.

Sulla A26 coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso e coda 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori.

Coda di un km anche tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per lavori. Infine traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla sempre per cantieri.