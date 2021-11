Incidente sulla via Aurelia, un ferito portato in ospedale

Varazze. Si è verificato qualche minuto prima delle 18 un incidente stradale sulla via Aurelia a Varazze, poco distante dal Nautilus. A scontrarsi due autovetture che sono entrate in collisione per cause ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, una delle due sarebbe fuggita.

Partita la chiamata al 118, si è messa in moto la macchina dei soccorsi che è giunta sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica e i vigili del fuoco per soccorrere la persona rimasta ferita.

Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sono state giudicate gravi come si sospettava inizialmente. Per lui è stato disposto l’accompagnamento al San Paolo di Savona in codice giallo per i traumi subiti.

Intanto lungo la via Aurelia, a causa dell’incidente, si sono formate delle code che hanno paralizzato la circolazione tra le città di Celle e Varazze.

Sul posto anche la polizia stradale per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.