Auto ribaltata a Loano, soccorsi mobilitati

Loano. Soccorsi mobilitati a Loano per un’auto ribaltatasi in via Ca’ de Fasce, nel primo entroterra cittadino.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di oggi per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Borghetto Santo Spirito ed i vigili del fuoco di Finale Ligure.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta bloccata all’interno del veicolo.

Una volta estratta dai vigili del fuoco, avrebbe rinunciato al trasferimento al pronto soccorso.