Aumentano i ricoveri, ma Liguria ancora sotto la soglia di guardia. Toti: “Grazie al vaccino”

Liguria. “In Liguria la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,6%, attestandoci al di sopra della media italiana mentre la percentuale di vaccinati con almeno una dose è pari all’85,8%. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 34% mentre la media Italia è del 29,1%”.

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in merito all’andamento della campagna vaccinale: “Un dato che conferma come la nostra Regione, attenendosi rigorosamente alle direttive ministeriali, stia procedendo a grandi passi verso l’obiettivo di immunizzare la maggior parte dei liguri, mettendo definitivamente all’angolo il virus. Un segnale incoraggiante è anche il numero dei vaccini che stiamo somministrando giornalmente e che da ieri sono tornati ad essere superiori alle 10mila unità”, ha proseguito.

“Nonostante l’aumento dei posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (8%) – ha aggiunto il presidente Toti -, quasi tutti occupati da pazienti non vaccinati, La Liguria resta ancora sotto la soglie di guardia (15% e 10%), questo è possibile grazie alla campagna vaccinale che ci consente di tenere a bada il numero dei malati gravi”, ha concluso il governatore ligure.