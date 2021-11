Atto vandalico a Savona, quattro pneumatici tagliati: “Danno da 1000 euro. Li guadagno in un mese di lavoro”

Savona. Quattro gomme squarciate: è questo il bilancio dell’atto vandalico che un automobilista di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, ha contato lo scorso fine settimana, dopo aver parcheggiato il suo pick-up a Savona in via Crocetta, angolo via Nizza.

“Abbiamo parcheggiato l’auto sabato alle 18.30, la mattina dopo l’abbiamo trovata con tre gomme squarciate, ovvero pugnalate sulla spalla – racconta l’uomo che ha subito il danno -, ma essendo domenica e non potendo rimuoverla nell’immediato, sono tornato verso sera, e ho constatato che avevano squarciato anche la quarta”.

Da lì, l’appello del proprietario diretto proprio ai responsabili del gesto: “Sappiate che non avete fatto un danno ad un ricco possidente, anzi per comprare le gomme nuove devo fare rinunce e sacrifici. Visto che non abito qui. Questi 1000 euro che mi costerà il vostro scherzo, per me sono la cifra di lavoro di un mese. Di sicuro avrò dato fastidio a qualcuno, ma bastava un biglietto come faccio di solito sotto casa mia, da persona civile”.

Infine l’uomo si rivolge a chiunque avesse visto qualcosa: “Ora mi rivolgo alle persone oneste che abitano nel palazzo e nei dintorni e chiedo se hanno visto qualcosa. Gentilmente potete contattarmi al numero 3356569200 o direttamente alla Polizia di Stato”.