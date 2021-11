ASD Sport Savona Arti Marziali: arrivano ottimi risultati

Domenica scorsa gli atleti del maestro e tecnico federale di pugilato, Dibari Lorenzo, nella specialità Kickboxing k1 fanno i colpaccio all’evento di Genova Figh Games aggiudicandosi 4 ori e 1 argento.

Si sottolinea che in gara c’erano 4 esordienti e un esperto, tutti atleti giovanissimi dei quali sentiremo parlare: Samuele De Marco, esordiente che vince oro in 2 discipline. Oro anche per Ayoub e Badr El karim, reduce da uno stop di più di un anno.

Un altro buon risultato per un altro esordiente: un argento per Khalid.

La scuola del maestro Dibari Lorenzo ha al suo fianco istruttori qualificati tra cui Silvio Mancini e Ivo De Marco, gli stessi che ì hanno fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, dimostrando una grossa professionalità.

Lo sport Savona A.M.Team Dibari è formata da professionisti, come Stefano Piazza anch’esso tecnico federale.

La scuola vanta nel pugilato federale 6 agonisti dilettanti e un professionista.

Nella kick boxing k1 molti atleti agonisti seguiti da istruttori qualificati e dallo stesso maestro.

Inoltre la scuola è una scuola affermata sul tutto il territorio non solo Ligure, vanta 13 anni di attività sportiva e tanti risultati in più discipline in tutti questi anni è una grossa soddisfazione.

Invece, per quanto riguarda il Pugilato, il 20 novembre sarà impegnato per la finale Ligure il pugile élite Cristian de Vincenzo mentre, per il pugilato professionistico, Morgan Toselli il 26 dicembre salirà sul ring a Bologna.