Arboscello (Pd): “Bando per lo sport chiuso in poche ore. Una presa in giro verso le società liguri”

Liguria. “La Giunta Toti chiude la porta in faccia alle società dello sport dilettantistico, appena 24 ore dopo aver annunciato in pompa magna l’apertura di un bando di finanziamento che doveva restare aperto dal 10 al 20 novembre. Una presa in giro inaccettabile”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“L’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, dopo aver informato associazioni e società sportive dilettantistiche della Liguria e aver allertato i Sindaci di questa opportunità (un bando finanziato da FILSE per supportare intervent, l’acquisto di attrezzature e per interventi alle infrastrutture sportive) – ricorda il consigliere Dem -, ha chiuso il bando già oggi, a causa dell’esaurimento fondi”.

“Già lo stanziamento di risorse era esiguo (appena 1 milione di euro) – conclude Arboscello -, chiaramente non sufficiente a coprire la fame di risorse delle tante società sportive dilettantistiche, ma a lasciare interdetti è soprattutto la modalità: illudere realtà che facevano affidamento su quelle somme e non hanno avuto neanche la possibilità neanche di presentare la domanda non è un comportamento serio e rappresenta l’ennesimo pasticcio di una Giunta che continua a far passare per conquiste evidenti fallimenti. Chiederemo chiarimenti”.