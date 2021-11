Andora, ferito dopo una caduta da un albero: soccorsi mobilitati

Andora. Incidente nel pomeriggio odierno ad Andora, in seguito ad una brutta caduta avvenuta, intorno alle 16, in via Europa Unita.

A rimanere ferito è stato un uomo di 82 anni, che si trovava su un albero quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente a terra.

Ha riportato diversi traumi e immediata è stata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la croce bianca di Andora e l’automedica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.