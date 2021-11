Anche le “voci bianche” di DNA Musica Savona nel successo de “La bohème”. La direttrice: “È stato faticoso ma bello”

Savona. Faticoso ma bello! Due aggettivi per descrivere la partecipazione del Coro Voci Bianche della scuola DNA Musica all’allestimento dell’opera in quattro quadri “La bohème” di Giacomo Puccini, prodotta dall’Opera Giocosa e rappresentata in prima al “Chiabrera” a fine ottobre e in “trasferta” il 6 e 7 novembre al Teatro Sociale di Como. In scena ben dieci ragazzi: Alice e Sara Airaldi, Giulia Brignone, Vittoria Colamassaro, Giulia Delfino, Gabriele Lombardi, Alberto Riolfo, Mafalda Rizzieri, Melissa Sugherini, Mia Tirotto.

“È stata un’esperienza intensa – dichiara Liana Saviozzi, maestra del coro, che ha seguito gli allievi insieme all’insegnante Marco Caudullo – Già solo rivedere aperto e pieno di pubblico il ‘Chiabrera’ e sentir suonare l’inno italiano in apertura del debutto era veramente emozionante. Abbiamo iniziato a studiare l’opera a fine agosto e non è stato semplicissimo: ringraziamo di cuore l’Opera Giocosa e il presidente e direttore artistico Giovanni Di Stefano, che hanno creduto in noi, che ci siamo buttati in questa impresa”.

“Ai bambini è piaciuto moltissimo e ci hanno fatto molti complimenti e avanzato critiche positive – prosegue – I nostri allievi sono abituati a calcare il palcoscenico ma esclusivamente per cantare o suonare, quindi la difficoltà maggiore è stata farli recitare, tuttavia hanno recepito subito le nostre indicazioni e sono convinta che non dimenticheranno mai questa esperienza. La regista Renata Scotto, il regista collaboratore Renato Bonajuto, il maestro Di Stefano e tutto lo staff dell’Opera Giocosa sono stati disponibilissimi”.

L’associazione non è nuova all’opera lirica: ha preso parte infatti anche a “La notte di Natale”. “È importante riuscire a far amare ai ragazzi questi generi di spettacoli, sempre comunque divertendosi”, è l’opinione della direttrice Saviozzi. Rispetto alle precedenti esperienze, durante la messa in scena de “La bohème” insegnanti e allievi hanno dovuto rispettare le norme antiCovid-19: “In questi due anni ci siamo abituati alle regole – spiega infine Liana Saviozzi – I bambini toglievano la mascherina soltanto per salire sul palco e si disinfettavano regolarmente le mani”.