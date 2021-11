Alluvione Pontinvrea, la Lega loanese in piazza per contribuire alla ricostruzione delle aree colpite

Loano. La Lega loanese scende in campo per la ricostruzione di Pontinvrea avviando per il prossimo sabato 20 e domenica 21 una vendita di ciclamini. Il ricavato sarà devoluto al comune di Pontinvrea.

“L’alluvione del 4 ottobre, che ha investito Pontinvrea e non solo, ha colpito profondamente tutti noi – dichiara il capo gruppo in Comune e segretario della sezione Lega Loanese Demis Aghittino -. La vendita dei ciclamini (rigorosamente ceduti con offerta libera) è il nostro modo di esprimere solidarietà alle comunità devastate e provare a dare un aiuto materiale per la ricostruzione”.

“La realtà pontesina e di tutta la vallata si è subito rimboccata le maniche e dal giorno dopo si sono messi al lavoro per ricostruire il paese; ad oggi gli interventi si attestano su cifre importanti, 1,6 milioni, penso che un contributo da parte di tutti noi sia un modo semplice, ma efficace per rendere omaggio a un territorio ferito. Un sentito grazie a Fabrizio Dani che si è reso disponibile per la fornitura dei ciclamini” conclude l’esponente leghista” conclude Aghittino.

L’appuntamento è in piazza Rocca al gazebo della Lega sabato dalle ore 10 alle ore 12, dalle 15 alle 18 e domenica mattina nello stesso posto dalle 10 alle 12.