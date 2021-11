Albisola Pallavolo, soddisfazione per l’esordio in B1 di Margherita Scapacino

Inizio di stagione con i fiocchi per l’Albisola Pallavolo-Planet Volley. Tra i motivi di orgoglio del sodalizio ceramista, ci sono i risultati importanti delle prime squadre di Serie C e, a ruota, delle formazioni che compongono il mosaico Albisola-Planet. Se ne è inoltre aggiunto un altro: l’esordio di Margherita Scapacino in B1.

Classe 2000, la Scapacino ha debuttato con i colori del Volley Parella Torino contro il Capo d’Orso Palau. Partita vinta dalle avversarie 3 a 1. Un punto di partenza che è motivo di orgoglio per la schiacciatrice che ha culminato il suo percorso di crescita con i colori del club biancazzurro.

Margherita Scapacino ha disputato il campionato Under 16 con l’Albisola e ha poi contribuito a conquistare il titolo Under 18, è stata allenata dai coach Parodi, Zanoni e Valle. Ha poi maturato esperienza nelle categorie D, C e B2.

“Sono contenta e davvero emozionata di iniziare questa nuova stagione al Parella – aveva dichiarato Margherita Scapacino al quotidiano Tuttosport in occasione del suo passaggio a titolo temporaneo al club piemontese – Per me è l’inizio di un’avventura in una nuova città, una nuova università e una nuova squadra. Sarà una grande occasione di crescita e non vedo l’ora di cominciare”.