Albisola, auto si ribalta vicino al cantiere dell’Aurelia Bis

Albisola Superiore. Si è ribaltata questa mattina intorno alle 8.30 nella frazione Grana di Albisola Superiore, lungo la strada che costeggia il cantiere dell’Aurelia Bis, un’autovettura.

Molto probabilmente la causa è riconducibile all’asfalto bagnato che ha fatto perdere aderenza al mezzo, ma per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente è giunta sul posto la polizia locale.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto grandi conseguenze per il conducente del veicolo: per lui è stato disposto il trasporto in ospedale, al San Paolo di Savona, in codice giallo. A prestare il soccorso i militi della Croce Oro di Albissola.