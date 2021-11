Albenga, Tiziana Girante premiata al concorso fotografico “Memorial Pavan” come miglior autrice ligure

Albenga. L’ingauna Tiziana Girante è stata eletta “Miglior autrice ligure” per l’insieme delle opere presentate all’8° Concorso Fotografico Nazionale “Memorial Angelo Pavan”. La premiazione dell’autrice dello scatto si è svolta oggi a Sanremo, presso gli spazi espositivi del Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, all’interno del Parco di Villa Ormond.

“Partecipare ad un concorso fotografico vuol dire mettersi in gioco – spiega Tiziana Girante – io mi impegno spesso, ma risultare vincitrice come migliore autrice ligure per le opere presentate tra le 1155 foto partecipanti mi ha davvero reso felice”.

“Sono foto soprattutto naturalistiche, perché è la mia passione. E se la giuria le ha apprezzate vuol dire che qualcosa agli occhi degli altri nel giudicare è scattato. Sono fiera di questo premio e ringrazio l’organizzazione del Memorial Pavan per il premio che mi è stato assegnato”, conclude Girante.