Albenga, Sancinito post Varazze sentenzia: “Potevamo fare di più”

Celle Ligure. Domenica allo stadio Olmo-Ferro è andato in scena uno dei match validi per la decima giornata del campionato di Eccellenza (Girone A). A sfidarsi sono state Varazze e Albenga, due formazioni annullatesi nonostante le numerose occasioni create senza riuscire a strappare i tre punti necessari per effettuare l’importante balzo in classifica auspicato dai propri supporter. È stato dunque soltanto 1-1 tra nerazzurri ed ingauni, un risultato che, considerando i differenti obiettivi delle due compagini, sorride maggiormente ai padroni di casa rispetto agli ospiti.

Al termine della gara non potevano inoltre mancare un commento da parte di Davide Sancinito, capitano e regista dell’Albenga il quale ha esordito dichiarando: “Le sensazioni al termine di questo match non sono fantastiche, avremmo dovuto vincere approfittando degli scontri diretti delle nostre dirette concorrenti. Nonostante ciò ci teniamo stretto il pareggio, ad un certo punto la partita si stava complicando in maniera pericolosa”.

Successivamente il numero 4 dei bianconeri ha sottolineato il fatto che che sia lui che i compagni avrebbero dovuto pretendere di più da una sfida invece conclusa soltanto con un pareggio, un risultato frutto anche di svariati errori davvero clamorosi commessi sotto porta. Infine il centrocampista ha concluso dichiarando: “Oggi ci mancavano Gargiulo e Virga, due elementi davvero fondamentali per noi. Inoltre durante il primo tempo si sono infortunati sia Di Bella che Saiu, un’ulteriore difficoltà sommatasi a quelle iniziali”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Davide Sancinito, regista di una squadra, l’Albenga, che, in occasione della prossima giornata, si prepara ad ospitare all’Annibale Riva il big match contro la Cairese di mister Diego Alessi. Cresce l’attesa dunque, domenica sbagliare non sarà più concesso.