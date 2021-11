Albenga, mister Lupo si tiene stretto il pari con il Varazze: “Ci manca qualcosa, la società lo sa”

Succede tutto nel primo tempo tra Varazze Don Bosco ed Albenga. Al vantaggio dopo appena un giro di orologio di Patrone ha risposto sette minuti più tardi Saiu su calcio di rigore.

“Una partita equilibrata – commenta mister Lupo – contro una squadra ben preparata fisicamente e tatticamente. I nostri avversari fanno sempre grandi partite. Ci mancavano tanti centrali di ruolo. Ho provato a mettere Sancinito al centro della difesa per far partire l’azione in modo pulito. Non siamo riusciti a segnare nonostante le situazioni create. Talvolta, si rischia di perdere queste partite”.

Il goal subito in avvio di partita non ha disunito un Albenga con molte assenze e con una rosa che nel complesso necessita di qualche tassello per essere a tutti gli effetti di prim’ordine. “Il Varazze è partito veloce, hanno battuto un angolo e segnato al termine di un’azione sporca. Abbiamo reagito subito. Con un po’ più di cattiveria avremmo potuto anche vincere. Ma il Varazze non ha demeritato. Lo reputo un buon punto, anche in virtù delle assenze”.

“Al completo siamo una buona squadra, anche se ci manca qualcosa. La società lo sa”, conclude Lupo.