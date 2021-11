Albenga, intervento di ripristino del manto erboso in piazza Tortora

Albenga. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Albenga ha posto in essere una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso il ripristino delle aree verdi in Piazza Enzo Tortora.

La piazza, trasformata con gran successo nell’arena estiva nella quale si sono svolti i principali eventi della stagione turistica di Albenga, infatti, aveva subito dei danneggiamenti in particolare alle aree verdi dovuti al necessario allestimento della piazza e al suo utilizzo.

A verificare il corretto ripristino dei luoghi il sindaco Riccardo Tomatis e Claudia Ramò consigliere delegato allo Sportello del Cittadino: “Siamo soddisfatti degli interventi di ripristino posti in essere. Piazza Enzo Tortora si è rivelata location ideale per accogliere il pubblico durante la stagione estiva nel pieno rispetto delle norme Anti Covid. L’utilizzo delle aree, in particolare l’accesso dei mezzi necessari per l’allestimento degli spazi e i mezzi di soccorso avevano danneggiato il manto erboso che ad oggi è stato completamente ripristinato”.