Albenga in lutto per la morte di frate Massimiliano, era ricoverato in ospedale per Covid

Albenga. Albenga in lutto per la morte di padre Massimiliano, al secolo Renato Maffei, avvvenuta per arresto cardiocircolatoria la sera del 26 novembre. Era positivo al Covid e aveva altre patologie, era ricoverato presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Nato il 21 febbraio 1938 a Portini, entrato nell’istituto dei frati francescani dell’immacolata nel 1999, è membro della comunità francescana ingauna dal giugno 2014.

I funerali si terranno lunedì 29 novembre nella cattedrale di Albenga alle 11 e sarà celebrata dal mosignor Gugliermo Borghetti.

Stanno bene, invece, gli altri due frati risultati positivi al Coronavirus e si trovano ora in quarantena. La chiesa di Pontelungo è stata chiusa al pubblico e riaprirà quando i due contagiati risulteranno negativi al test.