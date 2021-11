Albenga, il portavoce dei Fieui di Caruggi presenta il suo libro “Testa di Rapa”

Albenga. Domenica 28 Novembre ad Albenga, col patrocinio del Comune e della Fondazione Oddi, sarà ufficialmente presentato il libro di Gino Rapa dal titolo autoironico “Testa di Rapa”.

Sarà una presentazione fuori dalle consuete regole, sicuramente informale come è nello stile dei Fieui di caruggi, il gruppo di cui l’autore è lo storico portavoce. “Niente interviste, niente cerimonie – assicurano gli organizzatori – ma una chiacchierata con il pubblico, aneddoti divertenti, riflessioni e un po’ di ironia”. E anche buona musica. Infatti il pomeriggio sarà allietato dagli interventi del maestro Pino Caratozzolo che, tastiera e voce, sottolineerà alcuni dei vocaboli e dei modi di dire presenti nel libro.

“Testa di Rapa” è infatti un volumetto di quasi duecento pagine che raccoglie tante curiosità sulla lingua italiana che tutti parliamo, ma che non sempre conosciamo. Nato dal successo di una rubrica quotidiana, prima su facebook e poi anche radiofonica, il testo, stampato dalla tipografia Ciuni con l’apporto grafico di Marco Garofalo, presenta in copertina un disegno di Mauro Moretti, illustratore di fama che ha legato il suo nome a campagne pubblicitarie notissime o a collaborazioni con grandi artisti come Roberto Vecchioni. Ciliegina sulla torta la prefazione di Fiorella Mannoia che scrive: “quelle di Gino non sono semplici spiegazioni, sono dei veri e propri viaggi. Le parole o anche i modi di dire del nostro lessico abituale, grazie a lui, non sono più solo vocaboli o frasi, ma scrigni delle meraviglie, che racchiudono storie, racconti, significati sconosciuti e spesso impensati”.

Edito dalle Edizioni del Delfino Moro, “Testa di Rapa” sarà in vendita nelle librerie e anche on line su Ebay. E contribuirà all’acquisto di materiale sanitario per il TIN, reparto di Terapia Intensiva Neonatale, dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. La presentazione inizierà alle ore 17 all’Auditorium San Carlo in via Roma e per l’ingresso, libero fino a esaurimento posti, saranno obbligatori mascherina e green pass. Dalle ore 15 alle ore 16,30 l’autore sarà presente nella cantina dei Fieui di caruggi, attigua all’Auditorium, a disposizione del pubblico e dei lettori.