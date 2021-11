Albenga, giochi danneggiati al parco Peter Pan: “Interventi continui del Comune, ma dagli utenti serve più civiltà”

Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Parco Peter Pan di Albenga, bersaglio di atti vandalici e dell’inciviltà di alcuni ragazzi.

“Se da un lato la scorsa settimana sono stati posizionati i nuovi bidoni di prossimità per il decoro del parco giochi, già questa settimana è prevista la sostituzione dei due giochi a molla, in attesa di ricevere le componenti – ordinate oltre 3 mesi fa – per riparare il castello con pontile”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino sul Parco Peter Pan precisa: “Purtroppo gli atti vandalici a cui sono sottoposti i nostri parchi giochi pubblici sono sotto gli occhi di tutti. Da quest’estate il Comune ha commissionato la sostituzione e riparazione dei giochi ogni qualvolta si sono verificati danneggiamenti. La scorsa settimana al parco Peter Pan sono stati posizionati i nuovi bidoni di prossimità per il decoro dello stesso, occorre tuttavia la collaborazione e l’educazione civica di tutti per fare in modo che la nostra città – compreso il Parco Peter Pan – possa essere più pulita. Questa settimana saranno sostituiti due giochi a molla e spero che, finalmente, gli elementi del castello con pontile, ordinati oltre 3 mesi fa, arrivino per poter provvedere alla sua riparazione. Purtroppo tutte le ditte, anche quelle dei “giochi per bambini”, hanno trovato difficoltà nel reperire dai propri fornitori pezzi o materiali.

“Rimane il fatto, increscioso ma non nuovo, che la scorsa settimana sono state danneggiate, nuovamente, anche le altalene. A tal proposito ho chiesto un’intensificazione dei passaggi da parte della polizia locale e di prevedere il posizionamento di telecamere al fine di prevenire e contrastare questi fenomeni di vandalismo. L’ufficio tecnico, inoltre, sta raccogliendo l’elenco di tutti i giochi dei parchi pubblici, al fine di selezionare una ditta che possa provvedere a verificarli e manutentarli” conclude.