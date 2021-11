Albenga, Forza Italia e Lega: “Con nuova illuminazione città spettrale e meno sicura”

Albenga. “Con il nuovo impianto di illuminazione pubblica Albenga è diventata una città spettrale e meno sicura”. Ne sono convinti il capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e i capigruppo Lega Gerolamo Calleri e Cristina Porro.

A partire dal primo aprile di quest’anno, la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica della città è passata nelle mani della società Engie nell’ambito del Progetto Elena e tutti i punti di illuminazione sono stati sostituiti con la nuova tecnologia led: “Se l’obiettivo di questo progetto, così come annunciato dallo stesso sindaco, era quello di migliorare la qualità e la quantità dell’illuminazione pubblica albenganese – affermano Ciangherotti, Calleri e Porro -, è evidente che ci troviamo di fronte ad un fallimento totale”.

“È sufficiente farsi un giro per Albenga durante le ore serali per rendersi immediatamente conto che la città è paradossalmente meno e peggio illuminata rispetto a prima – spiegano i consiglieri -. E le conseguenze che ne derivano sono a dir poco disastrose”.

Secondo Ciangherotti, Calleri e Porro, in particolare, l’amministrazione comunale avrebbe consentito al nuovo ente gestore di massimizzare il risparmio energetico per rientrare quanto prima dall’investimento effettuato: “Molte strade sono scarsamente illuminate – proseguono – e ciò non fa altro che aumentare la percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Una città più buia è anche una città meno sicura”. Ma secondo l’esponente forzista gli effetti negativi non finirebbero qui: “È evidente – continuano Ciangherotti, Calleri e Porro – che mettersi alla guida nelle strade di Albenga durante le ore più buie è diventato più pericoloso non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni”.

“Alla luce (si fa per dire) dei risultati ottenuti con il nuovo impianto – concludono -, sembra evidente come l’amministrazione comunale sia riuscita a mancare uno degli obiettivi più importanti, ovvero il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività. Oggi la città si ritrova con un nuovo impianto di illuminazione pubblica che invece di migliorare ha di fatto peggiorato la vita dei cittadini”.