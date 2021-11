Albenga e Finale insieme per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

Albenga/Finale Ligure. I servizi educativi 0-3 anni del distretto socio-sanitario 4 di Albenga e del distretto socio-sanitario 5 di Finale Ligure si sono uniti, con grandissima sinergia tra loro, per celebrare la giornata mondiale dei diritti dei bambini.

Ogni servizio si è impegnato a celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo bambini e genitori, con attività e laboratori pensati per una partecipazione attiva dei protagonisti, in un clima di condivisione e gioia, così da diffondere al meglio la cultura dell’infanzia. Attraverso tutte queste iniziative, ne è uscita una documentazione di grande importanza, che rimarrà nella memoria storica di tutti i servizi dei distretti, per ricordare l’importanza dei diritti dei bambini e delle bambine e contribuirà, secondo il pensiero della Coordinatrice Pedagogica, la dottoressa Manuela Bruno, allo sviluppo di un futuro sempre più a forma di bambino.

“Un approccio basato sulla promozione e sulla tutela dei diritti dei bambini e delle bambine è fondamentale per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze – aggiunge la dottoressa Bruno -. Sembra scontato, ma non lo è: tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti. In qualsiasi luogo, qualsiasi sia la loro religione o il loro sesso, la lingua o la condizione sociale, e a proteggere i loro diritti c’è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.”.

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si celebra infatti in tutti gli angoli del mondo ed è basata su 4 principi ispiratori: non discriminazione, superiore interesse del minore, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il rispetto per l’opinione del minore. In occasione di questa giornata, le Nazioni Unite, vogliono rimettere all’ordine del giorno i diritti dei bambini perché tutti possano esprimere il loro potenziale, sottolineando che i diritti dei piccoli siano “diritti non negoziabili”.