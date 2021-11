Albenga, nuovo impianto ottimale per la depurazione: con SAT differenziata già oltre il 70%

AlbengaIl punto su ambiente e depurazione nel Consiglio comunale di ieri ad Albenga, con l’amministrazione soddisfatta: “Si continua a compiere importanti passi avanti su queste importanti tematiche”, il messaggio lanciato duranta la seduta.

Grazie all’impianto di depurazione primaria attivato esattamente un anno fa, per la prima volta questa estate nella Città delle Torri non vi sono stati divieti di balneazione dati da sversamenti di reflui in mare.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Da un anno a questa parte abbiamo attivato l’impianto di depurazione primaria di Viale Che Guevara che ha funzionato in maniera ottimale anche nel periodo estivo durante il quale le presenze sul territorio si moltiplicano. Naturalmente la nostra amministrazione continua a lavorare per migliorare ancora più il nostro depuratore e, soprattutto arrivare a depurare il 100% dei reflui della nostra città”.

“A tal proposito ricordo che, nonostante la competenza sia dell’Autorità d’Ambito (i servizi idrici integrati sono gestiti dall’ATO), la nostra Amministrazione ha deciso di farsi parte attiva predisponendo i progetti per il collettamento di Vadino e dei depuratori frazionali che saranno trasformati in stazioni di sollevamento e rilancio non verseranno più i reflui in fiumi e canali” conclude il primo cittadino ingauno.

E poi il tema rifiuti e la raccolta differenziata che sta raggiungendo ottimi risultati ad Albenga. L’assessore all’ambiente Giovanni Pollio, infatti, nel rappresentare che le campane posizionate da SAT sono state testate per essere accessibili anche per le persone con disabilità, ha evidenziato come la percentuale di raccolta differenziata ad Albenga sta crescendo ed ha già superato il 70%.

Con l’occasione è stato lanciato un appello ai cittadini al fine di osservare le regole del buon vivere civile, non abbandonare i rifiuti per strada, non gettare i mozziconi a terra, raccogliere le deiezioni canine ed effettuare la differenziata nella maniera corretta ed utilizzando sacchetti adeguati alle campane della SAT.

“Solo attraverso la collaborazione di tutti, infatti, è possibile mantenere più pulita la nostra città” ha evidenziato l’assesore ingauno.