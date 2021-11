Albenga, continuano i lavori di potatura in viale Che Guevara

Albenga. Continuano i lavori di manutenzione del verde pubblico ad Albenga, con interventi a 360 gradi su tutto il territorio.

Dopo la potatura dei pini su Lungocenta Trento continuerà nei prossimi giorni l’intervento sulle magnolie di via Partigiani a Leca a cui seguirà la potatura degli alberi in piazza Sacco e Vanzetti.

Sono partiti parallelamente i lavori di potatura su viale Che Guevara, cui seguirà un intervento importante su via Leonardo.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore Giovanni Pollio che afferma: “Ringrazio gli uffici per il lavoro che stanno portando avanti e la Sat per l’aiuto che ci sta dando. L’attenzione oltre che alla sicurezza e alle potature è inoltre rivolte anche alla cura della nostra città che in questo periodo natalizio diventa ancora più bella con i ciclamini che stiamo posizionando sulle a