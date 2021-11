Albenga, Ciangherotti (FI): “Dal 1 dicembre niente più neuropsichiatrie al consultorio”

Albenga. “Dal 1 dicembre non ci saranno più neuropsichiatre al consultorio di Albenga. Pertanto i ragazzi con disabilità del comprensorio ingauno, per queste visite, dovranno rivolgersi al servizio attivo al Ruffini di Finale”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Il racconto di una mamma con figlio disabile alza il velo su un’altra triste realtà. Albenga rischia di perdere il servizio consultoriale per bambini disabili. Un’altra pugnalata per una comunità, come quella albenganese, già privata di un pronto soccorso all’ospedale Santa Maria di Misericordia”.

L’esponente forzista chiede al direttore generale dell’Asl 2 Marco Damonte Prioli di intervenire “affinché ad Albenga venga mantenuto un servizio che, viceversa, rischia di provocare solo disagi alle famiglie. La neuropsichiatria infantile e giovanile deve essere garantita. Assurdo che le famiglie siano costrette a recarsi a Finale Ligure per le visite ambulatoriali. La decisione sarebbe da ricondurre al fatto che ci sono pochi neuropsichiatri e per questo motivo le visite sono assicurate solo a Finale o può capitare anche a Villa Frascaroli”.

“Giustamente – continua il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga – i genitori protestano. Ai bimbi con disabilità non pensa mai nessuno, i loro genitori debbono sempre lottare per avere un diritto previsto dalla Costituzione. Pertanto chiedo un intervento tempestivo da parte dell’Asl perché al consultorio di viale 8 Marzo ad Albenga venga assicurata la continuità del servizio. In questo momento invece chi ha un figlio disabile ancora una volta viene bistrattato e questo non possiamo accettarlo”.