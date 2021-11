Albenga: Auditorum San Carlo gremito per la presentazione del libro “Testa di Rapa” di Gino Rapa

Albenga. Non era mai successo, perlomeno ad Albenga e dintorni, che la presentazione di un libro suscitasse tanta attesa e interesse. “Testa di Rapa”, libro di Gino Rapa, edizioni Delfino Moro, ha calamitato l’attenzione di tantissima gente.

Auditorium San Carlo occupato, con largo anticipo, in tutti i posti e molti costretti a rimanere fuori. L’appuntamento era fissato per le 17, ma già dalle 15 è stato un via vai continuo nella Cantina dei Fieui di caruggi, anche da fuori provincia, per assicurarsi il libro e una dedica dell’autore.

Duecento copie vendute in un paio d’ore e altrettante già prenotate testimoniano il successo di un’idea che, seguitissima su Facebook e in una trasmissione radiofonica, ha saputo cogliere nel segno anche sulla carta stampata.

La presentazione è stata piacevolissima, rapida e informale, basata su racconti e aneddoti spiritosi, alternati agli interventi musicali di Pino Caratozzolo, e ha letteralmente ammaliato il pubblico. E per un libro che parla di lingua italiana e di etimologie greche e latine non è poco.

Soddisfattissimo l’editore Diego Delfino: “Conosco Gino Rapa da tempo e so che ha un grande seguito, ma siamo andati oltre le più rosee previsioni. Sono davvero contento per il successo della presentazione. Ora inizierà la distribuzione nelle librerie e la vendita on line”.

Ad Albenga da oggi si può trovare presso Libreria San Michele, Libreria Quarta di copertina, Libreria L’albero azzurro, tutte nel centro storico.