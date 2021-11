Albenga, al via la potatura sul Lungocenta Trento. L’assessore Pollio: “Interventi attesi da anni”

Albenga. “E’ iniziata la potatura dei pini di Lungocenta Trento e delle magnolie di via Partigiani a Leca”. Lo annuncia con soddisfazione l’assessore all’ambiente di Albenga Gianni Pollio.

“Per quanto riguarda Lungocenta Trento l’intervento era indispensabile, non solo per la potatura degli alberi in sé, ma anche per sicurezza della via dato che, grazie a questo intervento, sarà migliorata la visibilità”, hanno spiegato dal Comune.

Un’altra potatura importante è quella di via Partigiani che era stata richiesta a gran voce dai cittadini. “L’Amministrazione comunale sta dimostrando grande attenzione anche alle frazioni – proseguono -, infatti, a seguire e già in programma ci sarà la potatura di via Sacco e Vanzetti”.

“Sono soddisfatto di questi interventi, importantissimi per la città e attesi da anni – afferma l’assessore Gianni Pollio -. Contiamo, nel più breve tempo possibile, di sistemare anche i marciapiedi di Lungocenta Trento, tutto ciò compatibilmente con le disponibilità di cassa del Comune. Questi interventi, che possono sembrare ordinari, in realtà erano lungamente attesi. In collaborazione con gli uffici comunali, sono intervenuto prontamente a dare risposte alle esigenze della città laddove altri non sono riusciti”.